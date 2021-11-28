РИАМО - 28 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил матерей с Днем матери, а также поблагодарил их за заботу, любовь и ответственность.

«Для каждого человека мама – это святое, самое дорогое и любимое. Именно мама рядом в самые тяжелые моменты. Благодарю вас за вашу заботу, любовь, ответственность и очень сложный труд в воспитании наших детей», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал матерям, чтобы дети чаще улыбались, а также радовали своими достижениями.

Этот праздник начали отмечать в стране с 1998 года. Его инициатором выступил комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи.