РИАМО - 28 ноя. В воскресенье в России отмечают День матери. В столичных парках можно найти интересные скульптуры, посвященные материнству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Под открытым небом в парке «Музеон» собрано большего всего скульптур женщин с детьми. С 1990-х годов здесь хранится доломитовая скульптура «Мать и дитя» Валерия Кравченко и бронзовая скульптура «Материнство» Владимира Слободчикова. Образ матери и ребенка передал и Владимир Лемпорт, выбравший для своего произведения магматическую горную породу.

«Мадонна с младенцем» Сергея Горяинова появилась в парке в 2000 году. Она находится в саду белокаменных скульптур за Новой Третьяковской. Ближе к Голутвиновскому переулку располагается скульптура «Материнство» Бориса Ульянова, сделанная из мрамора. Она была установлена в 2007 году.

В центре парка 50-летия Октября располагается Площадь семьи, главной достопримечательностью которой являются четыре огромные яркие ладони. Эта композиция называется «Моя семья». Ее установили в 2008 году.

А на аллее парка Дружбы установлена композиция «Дети мира». Ее создал финский скульптор Антти Юхан Неувонен в сотрудничестве с отечественными архитекторами.

С 1980 годов стоит еще одна скульптура «Мать и дитя», но уже в Сиреневом саду парка «Сокольники». Фигура женщины с тремя детьми — одно из самых известных произведений Бориса Мачкова, подарившего парку более 40 своих работ. В детстве и юности он жил рядом с Сиреневым садом.

Скульптурная композиция «Семья» Фридриха Согояна расположилась в Гончарском парке. Она создана в 1983 году и изначально имела название «Колыбель». Единую фигуру отца, матери и ребенка перенесли в парк в 2017 году. До этого она располагалась перед поликлиникой на улице Яблочкова.