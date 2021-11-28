РИАМО - 28 ноя. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что знал о болезни певца и композитора Александра Градского, а также назвал его великой эпохой в российской культуре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Больно и страшно осознавать, что эту планету год за годом покидают лучшие, что больше нет тех, на кого можно опереться и профессионально, и по-дружески. Александр Борисович — это великая эпоха в нашей культуре, это гений, это друг и близкий человек», - сказал Пригожин.

Он также рассказал, что знал о болезни Градского, в последнее время они общались только по телефону.

«Он болел, но мы созванивались. И вот все никак не могли встретиться из-за этой дурацкой пандемии. Мне так жаль и так больно понимать, что еще один свет нашего искусства погас. Вечная память», - добавил продюсер.

О смерти Градского стало известно в воскресенье. Он умер в возрасте 72 лет в столичной больнице.