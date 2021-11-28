РИАМО - 28 ноя. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что знал о болезни певца и композитора Александра Градского, а также назвал его великой эпохой в российской культуре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он также рассказал, что знал о болезни Градского, в последнее время они общались только по телефону.
«Он болел, но мы созванивались. И вот все никак не могли встретиться из-за этой дурацкой пандемии. Мне так жаль и так больно понимать, что еще один свет нашего искусства погас. Вечная память», - добавил продюсер.
О смерти Градского стало известно в воскресенье. Он умер в возрасте 72 лет в столичной больнице.
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