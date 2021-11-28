РИАМО - 28 ноя. Поклонников певца и композитора Александра Градского покоряла незабываемая энергетика его голоса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ушел из жизни легендарный певец и композитор Александр Градский. На его песнях выросло несколько поколений слушателей, которых покорила незабываемая энергетика его голоса», - написал Собянин в Instagram.

Он отметил, что для многих отечественных музыкантов Градский был наставником. А созданный в столице театр «Градский Холл» стал одной из ярких точек на культурной карте мегаполиса.

Мэр также выразил искреннее сочувствие родным, близким и поклонникам композитора и певца.

Градский умер в ночь на воскресенье. Ранее он был госпитализировал в столичную клинику. СМИ сообщают, что причиной смерти стал инфаркт головного мозга.