РИАМО - 28 ноя. В парках Москвы с 29 ноября по 5 декабря пройдут онлайн и офлайн-лекции, мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все очные мероприятия проходят в режиме Covid-free. Посетителям нужно будет предъявить QR-код. Требование также касается занятий для детей. Предъявить QR-код попросят сопровождающих их взрослых.

На интерактивном уроке «Химия растений» расскажут, для чего нужны химические индикаторы и как их используют в лабораториях. Занятие организует «Зеленая школа» Парка Горького совместно со Сколковским институтом науки и технологий. Оно пройдет 29 ноября в 16:00.

30 ноября в 12:00 все желающие могут посетить онлайн-экскурсию об истории и архитектуре Петровского парка. Мероприятие пройдет в Instagram-аккаунте парка «Красная Пресня».

1 декабря можно прогуляться на экскурсии по исторической части парке «Кузьминки». Маршрут пройдет по самым живописным местам пейзажного парка, разбитого в середине XVIII века при князьях Голицыных. Для участия необходимо зарегистрироваться и приобрести билет. Начало в 11:00.

На занятиях в парке «Фили» расскажут о секрете игры в хоккей. 1 декабря в 12:00 на You-Tube канале парка пройдет мастер-класс, посвященный Всероссийскому дню хоккея. Зрители смогут узнать об основных правилах и приемах этого зимнего спорта.

В парке «Северное Туишино» пройдет показ первой части киноэпопеи «Битва за Москву» режиссера Юрия Озерова. Он состоится в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» 2 декабря в 18:00.