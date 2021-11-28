РИАМО - 28 ноя. Российский певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт), сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Градский был госпитализирован в отделение нейрореанимации.

Он скончался в ночь на воскресенье. Ему было 72 года. Градский находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В больницу он попал 26 ноября. Также этой осенью он болел коронавирусом.

Первый канал принял решение о продолжении показа 10 сезона ТВ-шоу «Голос» в память о Градском, который был наставником участников передачи.