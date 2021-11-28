РИАМО - 28 ноя. Врачи подмосковных медучреждений вылечили еще 1842 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии число выздоровевших составило 517 819, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 2046 случаев заражения, спасти не удалось 61 пациента. С начала пандемии в области зафиксировали 585 115 случаев заражения и 10 341 летальный исход.

В областных медорганизациях наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других российских регионов, а также из-за рубежа.

В Подмосковье для вопросов по коронавирусной инфекции работает горячая по единому номеру «122», а также тематический сайт.