РИАМО - 28 ноя. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4138 человек, всего в городе болезнь победили 1 764 835 пациентов, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в мегаполисе госпитализировали 807 заболевших, на ИВЛ в городских больницах находятся 617 Covid-пациентов.

За сутки в Москве выявили 3086 случаев инфицирования, скончались 95 человек с коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 9 570 373 случая заболевания, умерли 34 012 Covid-пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе стабилизируется ситуация по коронавирусу.

По словам доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, есть вероятность, что от появившегося в Южной Африке штамма «омикрон» существующие вакцины защитить не смогут. При этом он имеет уязвимость по сравнению с прежними мутациями коронавируса, а вакцины можно быстро создать на основе уже готовых препаратов, как это происходит ежегодно с гриппом.