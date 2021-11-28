РИАМО - 28 ноя. За истекшие сутки в Подмосковье выявили 2046 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе подтвердили 585 115 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 71,1%. А общий показатель по стране - 51,8%.

По последним данным, регионе первым компонентом вакцины привились 4 381 709 человек, полную вакцинацию прошли 4 045 220 жителей.

Жителям региона напоминают, что обезопасить себя и своих близких от коронавируса позволит вакцинация. Особенно это важно для пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска.