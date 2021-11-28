РИАМО - 28 ноя. Коронавирус за истекшие сутки унес жизни 1224 пациентов в РФ. С начала пандемии этот показатель составляет 272 755, сообщает столичный оперштаб.

Кроме того, за сутки в стране болезнь удалось победить 30 646 пациентам, с начала пандемии выздоровели 8 268 111 человек.

Всего в стране зафиксировано 9 570 373 случая заболевания, из них 33 548 - за минувшие сутки.

Россия с воскресенья ограничивает въезд для граждан из Южной Африки. Это связано с выявлением нового штамма Covid-19. Для тех, кто прибыл с этой территории, а также для всех въезжающих из Китая, Израиля и Великобритании, организуют экспресс-тестирование на инфекцию.

Пока на территории России южноафриканский штамм «омикрон» не обнаружили.