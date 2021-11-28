РИАМО - 28 ноя. Коронавирус за истекшие сутки унес жизни 1224 пациентов в РФ. С начала пандемии этот показатель составляет 272 755, сообщает столичный оперштаб.
Кроме того, за сутки в стране болезнь удалось победить 30 646 пациентам, с начала пандемии выздоровели 8 268 111 человек.
Всего в стране зафиксировано 9 570 373 случая заболевания, из них 33 548 - за минувшие сутки.
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