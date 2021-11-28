РИАМО - 28 ноя. За минувшие сутки на территории России зафиксировали 33 548 случаев Covid-19, всего в РФ выявили 9 570 373 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Ранее в ВОЗ отметили, что ПЦР‑тесты распознают новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон».

Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк подчеркнул, что количество заболеваний-расстройств, которые связаны со стрессами, в стране во время пандемии Covid-19 выросло. При этом россияне не спешат обращаться к специалистам за помощью. Пик обращений по расстройствам был в стране весной и летом этого года. Сейчас он спадает.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России составляет 51,8%.