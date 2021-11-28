РИАМО - 28 ноя. В столице за прошедшие сутки подтвердили 3086 случаев коронавируса, в городе всего зафиксировано 1 940 495 случаев заболевания, сообщает городской оперштаб.

В мегаполисе за неделю горожане подали 40 тыс. онлайн-заявок на проведение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Экспресс-тест позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека Covid-19.

Коллективный иммунитет населения к коронавирусной инфекции в мегаполисе составляет 71%.

В столице действует масочный режим в общественных местах и пассажирском транспорте. А также с 8 ноября обязательно следует использовать QR-коды при проведении различных мероприятий с одновременным присутствием свыше 500 человек.

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