РИАМО - 28 ноя. Показы 10 сезона шоу «Голос», в котором принимал участие Александр Градский, продолжатся, передачу доведут до конца в память о нем, сообщает пресс-служба Первого канала.

Александр Градский умер в воскресенье. Ему было 72 года. 26 ноября композитора доставили в московскую больницу, у него подозревали инсульт.

«Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», - сообщает пресс-служба.

В последнее время Градский плохо себя чувствовал, но при этом продолжал работать со своими подопечными. Его уговаривали сделать перерыв и отдохнуть, но он не слушался и оставался на съемочной площадке.

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», - отметили в пресс-службе.