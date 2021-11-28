РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Пятеро спортсменов из городского округа Подольск стали призерами соревнований по карате-кекусинкай, которые прошли в Коломне. Об этом сообщается в группе «Климовская федерация кекусинкай каратэ» в соцсети «ВКонтакте».

В Коломне 27 ноября состоялись первенство и чемпионат ЦФО по карате-кекусинкай. В турнире приняли участие спортсмены из 12 регионов РФ, всего участвовали 253 человека.

Спортсмены из Климовской федерации кекусинкай привезли достойные трофеи. Так, первое место завоевали Сергей Витютин, Григорий Тымченко и Дарья Назарова. Второе место у Валерия Кюркчи, а третье - у Дмитрия Паршина.

Карате-кекусинкай является очень зрелищным видом спорта. Поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения, но запрещены удары в голову руками.