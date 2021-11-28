РИАМО - 28 ноя. В воскресенье умер известный российский певец и композитор Александр Градский, ему было 72 года. Пользователи соцсетей выразили соболезнования в связи с его кончиной и назвали сообщения о его смерти самой страшной новостью.

«Александр Борисович! Профессионал….Личность… Вечная память…», - написал актер, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков в Twitter.

Пользователь Twitter Dvaukha выразила соболезнования семье Градского.

«Умер Александр Борисович Градский... Это еще кусочек нашей молодости умер. С нами останутся его песни. И, конечно, «Как молоды мы были»... Царствие ему небесное. Соболезную родным», - добавила в Twitter пользователь Татьяна.

Пользователь @Mihali_Mow в Twitter добавила, что уходит «поколение профессионалов, талантливых артистов и просто хороших людей».

Пользователь @olga_niumolm в Twitter расплакалась после новости о смерти певца и добавила, что только вчера смотрела шоу «Голос» по ТВ.

Александр Градский родился в 1949 году в Челябинской области. Он учился в ГМПИ им. Гнесиных, Московской консерватории.

Он является заслуженным артистом РФ, народным артистом России. Артист руководил театром «Градский Холл», а еще был наставником в ТВ-шоу «Голос».

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