РИАМО - 28 ноя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем. Причина этого – видео, на котором епископ ударил священника, сообщает «Вечерняя Москва».

Пока исполнять обязанности епископа будет высокопреосвященнейший митрополит Каширский Феогност. А управление викариатством поручено преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону.

Видео с ударом было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника. Инцидент произошел в Андреевском мужском монастыре в Москве.

Епископ Феофилакт - в миру Николай Моисеев. Родился 30 апреля 1949 года в Смоленской области. 28 декабря 2011 года решением Священного синода назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии.

16 марта 2013 года распоряжением патриарха Кирилла назначен управляющим Юго-западным викариатством столицы, 16 июля того же года решением Священного синода назначен наместником возрожденного Андреевского ставропигиального монастыря в Москве.