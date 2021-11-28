РИАМО - 28 ноя. В столице на 21 земельном участке общей площадью 11,4 га, планируют возвести спортивные сооружения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов город проводит с 2020 года. В них участвуют инвесторы, желающие создавать доступную спортивную инфраструктуру — легковозводимые конструкции без фундамента, предназначенные для занятий физической культурой. К таким сооружениям можно проводить все необходимые коммуникации», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, в этом году столица заключила с победителями торгов 21 договор на право размещения спортобъектов. Размер годовых платежей составляет 66,4 млн рублей.

«Для сравнения: в 2020 году было реализовано 14 таких земельных участков площадью 5,49 га на общую сумму 7,52 млн рублей в год. Таким образом, с начала реализации программы инвесторы уже приобрели право на размещение 35 некапитальных спорткомплексов», - добавил Гаман.

Договоры с инвесторами заключаются на 49 лет. Начальная цена лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка. С помощью низкой цены мегаполис мотивирует спонсоров к развитию спортивных и физкультурных объектов. С момента подписания соглашения объект необходимо сдать не позднее, чем через год.

У победителя аукциона есть возможность самостоятельно выбрать тип спортсооружения из утвержденного списка в 25 позиций. В нем содержится множество вариантов: ледовый каток, площадка для хоккея на роликах, пейнтбольный полигон, экстрим парки и многое другое.