28 ноября в возрасте 72 лет умер народный артист России, певец и композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский. Ранее, 26 ноября, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Каков был жизненный путь артиста и чем он запомнился публике, читайте в материале РИАМО.

Дорога к славе

Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейск Челябинской области. Его отец, Борис Абрамович Фрадкин, был инженером-механиком, а мать, Тамара Павловна Градская, — актрисой, режиссером и литературным сотрудником журнала «Театральная жизнь».

Еще в школьные годы Градский увлекся музыкой: в 1960-е годы он создал рок-группы «Славяне» и «Скоморохи». В 1967 году будущий артист окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных по специальности «оперный и концертно-камерный певец». В 1975-76 годах учился в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу композиции.

В 1973 году Александр Градский выпустил небольшую грампластинку «Поет Александр Градский»: на ней было всего четыре песни. Музыку к каждой композиции и текст к одной из песен артист написал сам.

Когда режиссер Андрей Михалков-Кончаловский начал работу над фильмом «Романс о влюбленных», ему рекомендовали взять в проект композитором Александра Градского. Тот не только сочинил музыку для фильма, но и исполнил вокальные партии. Картина принесла известность Градскому, а музыкальный журнал Bilboard назвал артиста «Звездой года» (1974) за выдающийся вклад в мировую музыку.

В 1976 году Градский исполнил песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «Как молоды мы были». Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня-77» и визитной карточкой певца.

Рок-оперы, работа за рубежом и «Голос»

Александр Градский участвовал в создании первой советской рок-оперы. Над «Стадионом» Градский и поэтесса Маргарита Пушкина работали около десяти лет. Центральной фигурой рок-оперы был Певец, прообразом которого стал чилийский поэт-коммунист Виктор Хара, убитый путчистами в 1973 году на Центральном стадионе Сантьяго. Роли в этой опере исполняли известные певцы и актеры Советского Союза: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Андрей Макаревич, Андрей Миронов, Михаил Боярский и другие.

Артист вел собственную программу на радио «Хит-парад Александра Градского». В ней впервые получили возможность выступить в радиоэфире Юрий Шевчук, Виктор Цой, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и другие музыканты.

В 1988 году Градский впервые выехал за границу. Он работал в совместных проектах и на концертах с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром, Джоном Денвером, Крисом Кристоферссоном и другими популярными звездами западной эстрады. В 1990 году Градский получил контракт с японской компанией и выпустил под ее маркой два компакт-диска. Музыкант также дал несколько концертов в Японии: в репертуар входили как его собственные песни на русском языке, так и западные хиты, японские классические романсы.

В конце 1980-х Градский написал музыку к рок-балетам «Человек», «Распутин», «Еврейская баллада». Их поставили в Киевском государственном детском музыкальном театре.

В 2009 году Градский записал рок-оперу «Мастер и Маргарита». На сцене ее так и не поставили. В записи аудио приняли участие известнейшие российские артисты: Николай Фоменко, Андрей Макаревич, Иосиф Кобзон, Любовь Казарновская, Григорий Лепс, Валерий Золотухин, Александр Розенбаум, Лолита Милявская и другие.

Александр Градский был одним из наставников в российской версии популярного вокального телешоу «Голос» в 2012-2015 годах, а также в 2017 году. Его подопечные неоднократно становились победителями проекта — Дина Гарипова (2012), Сергей Волчков (2013), Александра Воробьева (2014) и Селим Алахяров (2017).

Награды и личная жизнь

Александр Градский — автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Он также создал более 200 песен, многие из которых написал на свои стихи: среди наиболее известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта».

На протяжении карьеры музыкант выпустил несколько десятков альбомов. Последний студийный альбом артиста — «Неформат» — вышел в 2011 году.

Градский — заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист (1999).

Первой женой Градского была Наталья Смирнова: их брак длился несколько месяцев в 1973 году. Его второй супругой стала народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская. Третьей женой музыканта была Ольга Фартышева, которая подарила Градскому сына Даниила и дочь Марию. С 2003 года музыкант состоял в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко: у них родились сыновья Александр и Иван.