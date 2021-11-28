РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска выразил соболезнования московскому «Динамо» в связи со смертью 16-летнего игрока, сообщается в группе посольской команды в соцсети «ВКонтакте».

«Витязь» выражает соболезнования хоккейному клубу и школе «Динамо» (Москва), родным и близким воспитанника школы, игрока молодежной команды Валентина Родионова.

Родионов 21 ноября потерял сознание во время матча Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. 16-летний игрок оперативно получил первую помощь, был госпитализирован и экстренно прооперирован, после чего находился в медикаментозной коме.

27 ноября Родионов умер в реанимации.