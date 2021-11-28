РИАМО - 28 ноя. 17-летнняя девушка ночью в воскресенье села на поручень эскалатора в торговом центре на проспекте Мира в столице, она не удержала равновесие и упала, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. В момент инцидента девушка была в торговом центре без родителей.

По данному факту начата прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства страны о несовершеннолетних.

По результатам проведенной специалистами проверки при наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования.