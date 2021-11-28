РИАМО - 28 ноя. В Москве в следующем году планируется привести в порядок 52 общественных пространства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что особо охраняемые природные территории в столице — это не такие же территории на Камчатке или Чукотке, так как они находятся внутри города.

«Это не значит, что эту огромную территорию мы начнем чем-то застраивать», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, 90% особо охраняемых территорий Москвы останется в таком же статусе, как и были. При этом они будут безопасными и комфортными для прогулок и занятий спортом.​

Серию голосований по вопросам благоустройства в мегаполисе проведут на портале «Активный гражданин».