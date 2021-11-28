РИАМО - 28 ноя. В столице не снизили объем финансирования социальных и транспортных объектов за все время пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не уменьшаем деньги ни на реновацию, ни на строительство метрополитена, ни на строительство дорог, тем более, на обустройство социальной сферы - садов, школ, больниц и так далее», - сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что за последние годы не было падения инвестиций в основной капитал, даже на фоне пандемии рост продолжился.

Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев текущего года в Москве построили 12,4 млн «квадратов» различной недвижимости, это рекордные показатели.