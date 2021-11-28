РИАМО - 28 ноя. Самое главное направление в развитии транспортной сферы в столичном регионе – это Московские центральные диаметры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Копать метро на такие расстояния невозможно», - подчеркнул Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что присоединять к действующим линиям метрополитена еще длинные «хвосты» технологически невозможно и трудно. Новое наземное метро является приоритетом, которому уделяется большое внимание в Москве и в области.

Власти столицы планируют в ближайшие 4 года запустить 3 новых маршрута МЦД - Ленинградско-Казанский, Киевско-Горьковский и Ярославско-Павелецкий. Эти диаметры вместе с двумя уже действующими улучшат транспортное обслуживание 7 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

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