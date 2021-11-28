РИАМО - 28 ноя. В столице завершился конкурс на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Заявки на участие в нем подали 2,9 тыс. учеников школ искусств города. В финал прошли 99 участников и коллективов, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Отбор финалистов проходил в три этапа. Жюри оценивало заочную видеопрезентацию и очные выступления.

«В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Ее ключевое звено — школы искусств, где дети осваивают живопись, театральное мастерство, хореографию, вокал, музыку и другие направления», - рассказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Конкурс грантов мэра дает талантливым детям возможность показать себя и свои умения, а также получить оценку экспертов.

Лауреаты творческого состязания получили денежные призы от 15 до 50 тыс. рублей в индивидуальных и от 30 до 150 тыс. рублей – в коллективных номинациях.

«Для меня это было испытание себя, своего рода прыжок перед выпуском из училища. Приходилось много репетировать. Прекрасно выступить помогла атмосфера конкурса, доброжелательное жюри, перед которым сразу же исчезло волнение», - рассказала лауреат конкурса 1 степени в номинации «Классическая хореография» Дарья Стерлигова.