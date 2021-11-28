РИАМО - 28 ноя. Программа льготной ипотеки доступна врачам Московской области, для них бесплатно выделяется земля под строительство жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Врачи получают по сути по очень льготным ставкам жилье, практически по 6-10 тыс. рублей в месяц (медики платят за ипотеку - ред.)», - сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что дополнительно выделена земля в Московской области, где построят поселки для врачей.​

Ранее губернатор поручил расширить программу льготной ипотеки для врачей. После расширения ее смогут получить 300 медиков.

Также в регионе для медиков действуют программа «Земский доктор», есть губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.