РИАМО - 28 ноя. На 73-м году жизни умер российский певец и композитор Александр Градский, он скончался в 2:10 ночи в воскресенье, сообщают «Известия».

26 ноября композитора доставили в московскую больницу, у него подозревали инсульт.

Градский родился в 1949 году в Челябинской области. Закончил ГМПИ им. Гнесиных, также обучался в Московской консерватории по классу композиции у Тихона Хренникова.

В 1997 году он получил звание заслуженного артиста РФ, а в 1999 году стал народным артистом страны. Композитор руководил театром «Градский Холл» и был наставником участников ТВ-шоу «Голос».