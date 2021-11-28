РИАМО - 28 ноя. В следующем году власти Московской области займутся лесопарками, в 50 таких объектах пройдут работы по благоустройству, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Задача - в каждом городе иметь по несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно, комфортно, ни о чем не думая, наслаждаясь природой Подмосковья. Это самый очевидный запрос во всех уголках Московской области», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Сильно застраивать лесопарки Подмосковья не планируют, они останутся уголками дикой природы.

Воробьев добавил, что в 50 парках появятся дорожки для велосипедов и лыжни, установят камеры безопасности и скамейки.​

В этом году в Подмосковье благоустроили 40 общественных территорий, обновили почти 20 парков. Среди них - парк им. Олега Степанова в Серпухове, площадь Александра Невского в Егорьевске, парк «Восточный» в Электростали, набережная в Орехово-Зуеве, исторический центр в Звенигороде, парк Талалихина в Подольске.

Отдельная программа «Парки в лесу». В этом году благоустройство сделали уже в Одинцове, Балашихе, Ленинском округе, Домодедове, Можайске и Котельниках. Большинство из парков преобразили благодаря самим жителям, проголосовавшим на портале «Добродел».

За последние 6 лет число парков в Московской области увеличилось почти в 7 раз.

Благоустроенные места Подмосковья можно посмотреть на «Яндекс.Картах»>>