РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами возможен дождь. Воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться в зоне влияния циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер ожидается южный, он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%.​

Синоптики подчеркивают, что в воскресенье в регионе будет неблагоприятная погода с внешней гипоксией. В такие дни повышается риск ухудшения самочувствия у пациентов с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.