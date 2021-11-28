РИАМО - 28 ноя. В этом году впервые новогодняя иллюминация зажжется в создаваемом в столице «Парке Яуза». Там установят свыше 100 новогодних конструкций, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка – в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом, которую уже положительно оценили москвичи. Они вошли в состав будущего «Парка Яуза». Поэтому было принято решение красиво оформить территории нового парка, чтобы создать новогоднее настроение у его гостей», -сказал Бирюков.

В парке в преддверии Нового года появятся световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.

Так, на участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. А на Северодвинской улице установят световую арку с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, которые похожи на огромный елочный шар, украшенный морозной паутинкой.

Около площадки «Певческое поле», на прогулочных дорожках у Заповедной улицы горожане смогут увидеть 20 изящных световых фонарей. Ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и 4 светящиеся арки.

Увидеть световых зайцев и оленей можно будет в Лазоревом проезде, а в «Саду будущего» установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.