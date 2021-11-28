РИАМО - 28 ноя. В этом году впервые новогодняя иллюминация зажжется в создаваемом в столице «Парке Яуза». Там установят свыше 100 новогодних конструкций, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В парке в преддверии Нового года появятся световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.
Так, на участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды. А на Северодвинской улице установят световую арку с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, которые похожи на огромный елочный шар, украшенный морозной паутинкой.
Около площадки «Певческое поле», на прогулочных дорожках у Заповедной улицы горожане смогут увидеть 20 изящных световых фонарей. Ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и 4 светящиеся арки.
Увидеть световых зайцев и оленей можно будет в Лазоревом проезде, а в «Саду будущего» установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.
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