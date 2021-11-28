РИАМО - 28 ноя. С этим днем связаны самые теплые и чистые эмоции, к нему начинают готовиться чуть заранее, обдумывают подарок, готовят ласковые поздравления, думают об угощениях на праздничный стол. В этом году 28 ноября в России отмечают День матери и, пожалуй, в эту дату нет события важнее.

День матери в России

Для России это относительно новый праздник. До 1998 года матерей поздравляли 8 марта, Международный женский день был практически созвучен чествованию материнства. Но в 1998 году указом президента в календарь внесли отдельную дату, чтобы воздать должное материнскому труду.

Инициатором учреждения праздника выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. Теперь сыновья и дочери спешат приехать или хотя бы позвонить своим мамам не только весной, но и в последнее воскресенье ноября. И это правильно, не может быть слишком много поводов, чтобы вспомнить о любви к маме.

Всемирный день сострадания

Символично, что 28 ноября отмечается еще и самый гуманный праздник. Учредить Всемирный день милосердия предложил индийский поэт и общественный деятель Притиш Нанди.

Он счел, что всем людям необходимо жить на основе ахимсы – принципа, первое требование которого – не навреди. Причинение вреда отвергается ахимси в любой форме – делом, словом, мыслью.

Первый День сострадания посвятили судьбам животных и вегетарианству. Сторонники праздника просят обычного человека на минуту остановиться и задуматься, не причиняет ли он вред кому-то или чему-то, приводят ли его действия к миру, любви и пониманию.

Гурьев день

День памяти христианских мучеников — Гурия, Самона и Авива имел на Руси особые, весьма неожиданные свойства. Считалось, что Гурий помогает лечить зубные болезни, для этого к нему нужно обратиться с определенной молитвой.

Считалось также, что с земли в этот день разбегаются злые духи. Спокойно жить и не бояться нечисти можно было с Гурьева дня до самых Святок.

Существовали и погодные приметы, связанные с 28 ноября. Если на Гурия ляжет снег, то он пролежит до половодья.

Основание Чудова монастыря

страница Музея Московского Кремля в соцсети Вконтакте

28 ноября 1365 года святитель Алексий, митрополит Московский основал в восточной части Кремля на Ивановской площади Чудов монастырь. Он играл значимую роль в русской истории. Например, в нем насильно был пострижен в монахи свергнутый царь Василий Шуйский.

В монастыре размещали гробницы исторических деятелей: митрополитов Московских Лексия, Феодосия и Афанасия, боярина Морозова, князей Трубецких, Хованских, Оболенских и многих других.

В октябре 1930 года монастырь был взорван решением советской власти. Взрыв уничтожил фрески, церковные и исторические реликвии. Чудов монастырь был разобран и перестал существовать.

День рождения Александра Блока

В 1880 году в Санкт-Петербурге в профессорской семье родился Александр Блок. Он начал сочинять стихи уже в 5 лет. В студенческую пору выпустил первый цикл стихотворений «Из посвящений». А следом издал и первую книгу – «Стихи о прекрасной даме». Музой блока стала его будущая жена, дочь известного химика Любовь Менделеева.

Октябрьскую революцию Блок принял восторженно, у него была активная гражданская позиция, а новая власть широко использовала имя поэта. Однако со временем пыл его угас, а здоровье пошатнулось из-за большого объема работы. Изменение настроений сказалось и на творчестве поэта.

У Блока появились серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и астма. Весной 1921 года он просил Политбюро о визе для лечения в Финляндии. Его прошение рассмотрели и отказали. 7 августа того же года Блок умер.