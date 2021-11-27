РИАМО - 27 ноя. Около 70 представителей отрядов посетили учебно-методический сбор Всероссийского студенческого корпуса спасателей Подмосковья. Участники встречи подвели итоги работы корпуса за 1 полугодие, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций правительства региона.

В мероприятии приняли участие руководитель корпуса Евгений Козеев, и.о. начальника управления соцкоммуникаций ГУСК правительства региона Евгений Кулаков, председатель совета областной организации «Всероссийское общество спасения на водах» Олег Козявин и председатель управления военно-патриотической общественной организации «ТРИГЛАВ» Максим Горшков.⁣⁣⠀

Встречу начали с минуты молчания в память о погибших в шахте «Листвяжная» на Кузбассе.

Председатель совета областного отделения корпуса, руководитель студенческого спасательного отряда АГЗ МЧС России, преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ вуза Никита Еськин и координаторы рассказали о том, какая работа проводилась за минувший период 2021 года. Они подвели итоги деятельности корпуса в регионе.

Студентам-спасателям и добровольцам вручили грамоты и благодарственные письма, за участие в значимых событиях на территории Московской области и в других регионах.