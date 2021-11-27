РИАМО - 27 ноя. Члены Орфографической комиссии РАН в открытом письме призвали Минпросвещения РФ отозвать проект новых правил русского языка. Они сочли предложенные нормы правописания необдуманными, пишет газета «Коммерсант».

Проект «Об утверждении правил русской орфографии» министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 9 ноября.

В числе прочего проект предлагает закрепить в языке обязательную букву «ё» и использовать твердый знак в некоторых географических названиях (Кизилъюрта). В одном из параграфов предлагается писать названия торговых марок с большой буквы, в «названия самих изделий» - со строчной. В качестве примера приводятся «тайота», «вольво» и «панасоник».

В письме комиссии отмечается, что утверждение проекта дискредитирует всю работу по созданию современных полных правил русского правописания. Кроме того, эксперты считают, что проект требует серьезных дополнений, часть правил не находит в нем отражения.

В министерстве заявили, что проект находится на стадии обсуждения и работу в этом направлении планируется продолжать.