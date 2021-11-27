РИАМО - 27 ноя. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль негативно оценил предложение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) обустроить в школах курилки для учеников. Политик счел заявление артистки хайповым и глупым, сообщает «Вечерняя Москва».

Певица объяснила свою идею тем, что ее дочь курит, недавно девочку выгнали за это из школы. По мнению Глюкозы, отсутствие специально отведенных для курения мест создает детям неудобства.

«Ну зачем это? Ну хайп самый натуральный! Ее уже никто не слушает, наверное, голос пропал, уже петь не может... Теперь вот школьникам курилки надо сделать», - резко высказался о словах певицы Огуль.

Он заявил, что такие идеи нельзя распространять, а также выразил сожаление о том, что людей интересуют такие предложения.