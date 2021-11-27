РИАМО - 27 ноя. Столичная полиция задержала 50-летнюю москвичку, работающую продавцом-кассиром в магазине на улице Перерва. Ее подозревает в продаже алкоголя несовершеннолетнему, сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ (продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему).

Информация о возможной продаже спиртного несовершеннолетнему поступила в территориальный отдел полиции по району Марьино. В ходе проверки участковый выяснил, что женщина продала 16-летнему подростку 2 банки пивного напитка. В каждой из них содержался этиловый спирт (4,7%).

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему). Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.