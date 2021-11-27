РИАМО - 27 ноя. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что личности 5 поднятых на поверхность горняков, погибших из-за трагедии в шахте «Листвяжная», предварительно установили. Их родственников пригласили на опознание, сообщает ТАСС.

«В результате сегодняшней разведывательно-поисковой работы было найдено 5 тел. Эти тела подняты на поверхность. Сотрудниками компании эти тела опознаны», - сказал Цивилев.

Он добавил, что родственников пригласят на опознание индивидуально, когда им будет удобно.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября, в это время там работали 285 шахтеров. Большую часть людей удалось эвакуировать, но 51 человек погиб. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метана.