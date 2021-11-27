РИАМО - 27 ноя. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили три свертка с белым порошкообразным веществом на заднем сиденье автомобиля BMW, водитель которого накануне уходил от погони в Москве. Его подозревают в распространении наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

26 ноября погоня за иномаркой произошла на МКАД. Известно, что водитель задел несколько автомобилей. При задержании водитель BMW был ранен. После того, как полиция начала огонь на поражение, он решил сдаться.

«При проведении обыска в квартире на территории Московской области, которую злоумышленник арендовал специально для своей незаконной деятельности, были обнаружены более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу, а также 9 весов и упаковочный материал. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 кг, что составляет свыше 20 тыс. разовых доз», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Пока гонщик находится в больнице. Предварительное расследование продолжается.