РИАМО - 27 ноя. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили три свертка с белым порошкообразным веществом на заднем сиденье автомобиля BMW, водитель которого накануне уходил от погони в Москве. Его подозревают в распространении наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».
26 ноября погоня за иномаркой произошла на МКАД. Известно, что водитель задел несколько автомобилей. При задержании водитель BMW был ранен. После того, как полиция начала огонь на поражение, он решил сдаться.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).
Пока гонщик находится в больнице. Предварительное расследование продолжается.
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