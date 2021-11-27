РИАМО - 27 ноя. Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков перечислил последствия использования старых щеток для дворников. Они сильно ухудшают видимость, сообщает «Вечерняя Москва».
Плохой обзор нередко становится причиной дорожных аварий.
Если долго пренебрегать заменой щеток, можно попрощаться со стеклом. В лучшем случае его придется полировать, в худшем – заменять.
Дворники требуют внимательного ухода и в процессе использования, их нужно регулярно мыть. Замену стоит проводить хотя бы раз в сезон.
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