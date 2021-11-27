РИАМО - 27 ноя. Антипрививочники, пришедшие на экскурсию в «красную» зону Филатовской больницы в Москве, не попали туда. Они устроили скандал и отказались надевать маски и защитные костюмы, сообщает РЕН ТВ.
Главный врач медучреждения Валерий Вечорко долго пытался объяснить антиваксерам, что вход на территорию «красной» зоны без средств защиты запрещен. Но гости полностью игнорировали нормы элементарной безопасности.
Диалога не получилось. Компания антипрививочников отвергла все предложения, которые им озвучили, чтобы экскурсия состоялась.
«Вы прошли через зеленую зону без масок, не сдав экспресс-тесты. Представляете угрозу для наших сотрудников? Поэтому на сегодня ваш визит завершен», - сказал Вечорко.
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