РИАМО - 27 ноя. Состояние здоровья популярной певицы 90-х Марины Хлебниковой стабилизируется. Сейчас врачи его оценивают уже, как стабильно тяжелое, сообщает kp.ru.
56-летняя исполнительница песни «Солнышко мое, вставай!» была госпитализирована после пожара в своей квартире. Изначально сообщалось, что у певицы обгорело 85% тела. Но врач опроверг эту информацию.
Вместе с певицей в квартире жили ее 22-летняя дочь и родители. Сейчас родители Хлебниковой живут у знакомых, а квартира опечатана.
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