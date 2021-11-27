РИАМО - 27 ноя. Состояние здоровья популярной певицы 90-х Марины Хлебниковой стабилизируется. Сейчас врачи его оценивают уже, как стабильно тяжелое, сообщает kp.ru.

56-летняя исполнительница песни «Солнышко мое, вставай!» была госпитализирована после пожара в своей квартире. Изначально сообщалось, что у певицы обгорело 85% тела. Но врач опроверг эту информацию.

«У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава Богу, удалось купировать», - рассказал профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Вместе с певицей в квартире жили ее 22-летняя дочь и родители. Сейчас родители Хлебниковой живут у знакомых, а квартира опечатана.

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