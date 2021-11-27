РИАМО - 27 ноя. Воскресные матчи Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания. Спортсмены и болельщики почтят память 16-летнего защитника молодежной команды московского «Динамо» Валентина Радионова, умершего в субботу в больнице, сообщает телеканал Матч.

Радионов потерял сознание на скамейке запасных во время матча с ЦСКА 21 ноября. Его экстренно доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Врачи прооперировали юного спортсмена, но спасти ему жизнь не удалось.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Родионов провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

На воскресенье запланировано 9 матчей КХЛ: Адмирал» — «Сочи», «Амур» — «Салават Юлаев», «Сибирь» — «Автомобилист», «Спартак» — «Динамо» (Москва), «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Йокерит» — «Локомотив», «Динамо» (Минск) — «Трактор», «Динамо» (Рига) — ЦСКА, «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург».