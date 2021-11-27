РИАМО - 27 ноя. В Великобритании обнаружили 2 первых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Известно, что оба случая заражения связаны между собой, сообщает ТАСС.

Один инфицированный обнаружен в Челмсфорде, второй - в Ноттингеме. Они находятся на самоизоляции вместе со своими домашними.

Сейчас власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы.

Ранее сообщалось, что, предположительно, еще один заболевший этим штаммов был выявлен на территории Германии. Он также изолирован от общества.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обозначили греческой буквой «омикрон». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство.