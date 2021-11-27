РИАМО - 27 ноя. Одно из популярных развлечений зимнего сезона – катание на коньках. Ледовый инструктор Сергей Клязьмин предупредил, что на катке нужно не забывать о правилах безопасности. Они позволят избежать травм и несчастных случаев, сообщает «Вечерняя Москва».
Тем, кто не умеет кататься на коньках, эксперт посоветовал обратиться за помощью к инструктору или учиться на маленьких дворовых катках. Сразу выезжать на большой лед, где много людей, опасно.
В столице уже начал работу самый большой каток, расположенный на ВДНХ. Кататься на нем можно будет до 27 февраля 2022 года.
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