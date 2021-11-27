РИАМО - 27 ноя. В столичной больнице скончался защитник юниорской сборной РФ и московского клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» Валентин Родионов. Ему было 16 лет, сообщает Nation News.

Юноше стало плохо во время матча с ЦСКА 21 ноября. Спортсмен после смены вернулся на скамейку и потерял сознание.

Его госпитализировали и прооперировали. 6 дней врачи боролись за его жизни, но спасти юношу так и не удалось.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Родионов провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.