РИАМО - 27 ноя. 19-летнего жителя столицы отправили под стражу до 25 января следующего года по подозрению в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее молодой человек на востоке Москвы осквернил объект, посвященный памяти защитников Отечества. В Сети было опубликовано видео, как он справляет нужду на стенд с фотографией ветерана. Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге.

19-летнего горожанина обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Это решение признано прокуратурой законным и обоснованным.