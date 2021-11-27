РИАМО - 27 ноя. С 5 утра субботы москвичи выстраиваются у касс Большого театра для того, чтобы купить билеты на декабрьские сеансы спектакля «Щелкунчик», сообщает «Москва 24».

Люди приходят в 5 утра и записываются в очереди. В день могут записаться только до 250 человек, им выдают именные браслеты. Те, кто не успел пройти, могут прийти лишь на следующий день.

Цена билетов варьируется от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Исключение составляют спектакли на 31 декабря, в этот день билеты дороже.

Горожане спешат купить билеты на кассе, так как на сайте театра это можно будет сделать только с 29 декабря и только в том случае, если билеты останутся.

При этом сами билеты именные. По ним сможет пройти только покупатель, на входе в театр в день спектакля будут спрашивать документ.

С 4 декабря начнется продажа билетов на январские спектакли.

«Щелкунчик» — соч. 71, балет П. И. Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».