РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Подольские огнеборцы приняли участие в пожарно-тактических учениях на территории ГИБДД Домодедовского городского округа, учились на практике эвакуировать людей и материальные ценности, вскрывать автомобили и применять пену, сообщает Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

26 ноября на территории ГИБДД Домодедовского городского округа состоялось совместное пожарно-тактическое учение по совершенствованию тактического мышления и практических навыков руководящего состава в управлении силами и средствами на пожаре в различных условиях обстановки. Руководил учениями начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Артем Хмельков. Учения являются наиболее эффективной и самой сложной формой специальной подготовки.

В учениях приняли участие два пожарных расчета на двух автоцистернах (АЦ) от ПСЧ-58 ФПС ГУ МЧС России по МО и два расчета на двух АЦ от 213 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» во главе с командиром отделения Артемом Лимасовым и начальником караула Андреем Пирожковым.

Огнеборцы прошли инструктаж перед началом учений и провели разведку здания в составе звена ГДЗС для обнаружения, спасения и эвакуации людей, материальных и культурных ценностей. Прокладывали рукавную линию для подачи огнетушащего вещества к месту условного пожара. Имитировали вскрытие капота легкового автомобиля, чтобы добраться до предполагаемого источника задымления. Условно применяли пену при тушении двигателя служебной машины ГИБДД и делали еще много всего, что должен уметь настоящий пожарный.

«По окончании мероприятия качественно и предметно провели разбор действий личного состава и должностных лиц оперативного штаба пожаротушения с оценкой степени достижения цели и задач учения», - сказал начальник 213-й пожарной части Сергей Степин.