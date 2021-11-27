РИАМО - 27 ноя. Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов выиграли серебро и бронзу соответственно по итогам гонки на дистанции 15 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, сообщает Газета. ru.

Российские спортсмены уступили только финскому гонщику Ийво Нисканену, преодолевшему дистанцию за 33 минуты 8,6 секунды. Червоткин отстал от лидера на 8,3 секунды. Большунов — на 14,1 секунды.

В десятку лучших попали еще трое отечественных лыжников: Сергей Устюгов (5-й), Илья Семиков (6-й) и Иван Якимушкин (8-й). 14-м к финишу подошел Артем Мальцев, Андрей Ларьков пришел 21-м. Александр Бессмертных финишировал на 29-м месте.

Этап Кубка мира в Руке продлится до 28 ноября.