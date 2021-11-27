РИАМО - 27 ноя. Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что число заболеваний-расстройств, связанных со стрессами, в России во время пандемии увеличилось. Однако обращаться к специалистам за помощью россияне не спешат, сообщает РБК.

«Это еще одна большая проблема — есть страх не только перед вакцинацией, но и перед психиатрией. И страх этот более глубокий, чем перед вакцинацией. Все-таки люди вакцинируются, а к психиатру идут только уже совсем в крайнем случае», - заявил главврач психиатрической больницы имени Алексеева (больше известной как «Кащенко») Георгий Костюк.

Он рассказал, что в начале пандемии вместе с ростом продаж противовирусных препаратов скакнули и продажи антидепрессантов. Даже несмотря на то, что в тот момент борьба шла в основном в Москве, антидепрессанты покупали по всей России. Следствием того же явления можно считать и рост продаж алкоголя – народного антидепрессанта.

«А дальше локдаун, дистант, болезни близких, ожидание более качественной вакцины. Все это генерировало тревожные ожидания, надежды, что именно эта волна будет последней и наступит благополучие, но наступала очередная волна. Это формировало сначала тревожные состояния, а потом они стали постепенно переходить в тревожно-депрессивные», - пояснил Костюк.

Он отметил, что пик обращений по расстройствам такого типа фиксировался с весны до конца лета 2021 года. Сейчас накал спадает.