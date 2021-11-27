РИАМО - 27 ноя. Возле столичных библиотек создаются пространства для общения и творчества. Так, у детской библиотеки №56 им. Пришвина в районе Северный разместили яркий игровой городок в виде стопки книг, а также читальный зал на свежем воздухе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благоустроенный сквер находится вблизи читальни по адресу: 6-я Северная линия, 1.

«Московские библиотеки стали комфортными культурными центрами», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Литературный сквер появился и на месте пустыря у Центральной деловой библиотеки. Теперь там есть полки для обмена книгами и сцена, где можно проводить книжные фестивали.

В сквере у библиотеки имени Ахматовой также установили сцену, а еще расставили садовые диваны и оборудовали детские развивающие площадки.