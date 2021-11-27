РИАМО - 27 ноя. Правительство РФ утвердило правила определения «границы бедности» в стране и по ее регионам. По России этот показатель будут рассчитывать каждый квартал, по регионам – каждый год, сообщается на сайте Минтруда РФ.

В министерстве пояснили, что теперь для расчета уровня бедности будут использовать не прожиточный минимум, а именно «границу бедности». Ее начальное значение будет фиксироваться на уровне последнего значения прожиточного минимума (за IV квартал 2020 года) на основе потребительской корзины. Значения будут корректироваться с учетом уровня инфляции.

В России с 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда рассчитываются по новой модели. Если раньше в их основе лежала продовольственная корзина, то сейчас - среднедушевой медианный доход и медианная зарплата.

Новая система не позволяла сопоставить современные замеры с прошлыми, поэтому и был введен новый показатель - «граница бедности».